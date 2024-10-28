Казахстанский борец-вольник стал трёхкратным чемпионом мира

На молодёжном первенстве (до 23 лет) в албанской Тиране он выступал в весовой категории до 97 килограммов. Накануне он вышел в финал, а в решающей схватке, состоявшейся в ночь на понедельник, одержал победу над иранцем Махди Хаджилуяном со счётом 11:6. В свои 20 лет Айтмухан уже стал трёхкратным чемпионом мира.

На молодёжном первенстве (до 23 лет) в албанской Тиране он выступал в весовой категории до 97 килограммов.

Накануне он вышел в финал, а в решающей схватке, состоявшейся в ночь на понедельник, одержал победу над иранцем Махди Хаджилуяном со счётом 11:6. В свои 20 лет Айтмухан уже стал трёхкратным чемпионом мира.

Напомним, в прошлом году Ризабек Айтмухан стал чемпионом мира среди взрослых в Белграде, выступая в категории до 92 килограммов, а в Тиране завоевал золото в весе до 97 килограммов.

В полуфинале он одержал победу над россиянином Шамилем-имамом Гаджиалиевым со счётом 7:4, а в четвертьфинале уверенно выиграл у белоруса Владислава Козлова — 10:0. Первый бой казахстанец начал с уверенной победы над канадцем Каллумом Уильямом Ноксом — 11:0.

Стоит отметить, что триумф Айтмухана в Белграде стал историческим, так как он принёс Казахстану первое золото чемпионата мира по вольной борьбе.

Ризабек также завоевал медаль на чемпионате мира-2024 и отпраздновал ещё одну победу в испанской Понтеведре, выиграв чемпионат мира среди участников до 20 лет.