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Спорт

Казахстанский футболист получил травму в Турции

Его заменили на 87-й минуте игры.
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Казахстанский футболист получил травму в Турции

 Об этом сообщает телеграмм-канал "Kommentator_Maulen".

За десять минут до окончания игры Максим Самородов получил мышечную травму. В противном случае он мог доиграть матч до конца. Игрок принял участие в двух голах грозненского клуба.

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Встреча на сборах в Белеке (Турция) завершилась уверенной победой грозненского клуба 3:1. Самородов вышел на поле с первых минут. Его заменили на 87-й минуте игры.

23 марта сборная Казахстана стартует в отборочном раунде к чемпионату мира-2026. Подопечные новоиспеченного главного тренера Али Алиева сыграют на выезде против Уэльса.

Ранее мы сообщали, что Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу.

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