Казахстанский футболист получил травму в Турции

Его заменили на 87-й минуте игры.

Об этом сообщает телеграмм-канал " Kommentator_Maulen ".

За десять минут до окончания игры Максим Самородов получил мышечную травму. В противном случае он мог доиграть матч до конца. Игрок принял участие в двух голах грозненского клуба.

Встреча на сборах в Белеке (Турция) завершилась уверенной победой грозненского клуба 3:1. Самородов вышел на поле с первых минут. Его заменили на 87-й минуте игры.

23 марта сборная Казахстана стартует в отборочном раунде к чемпионату мира-2026. Подопечные новоиспеченного главного тренера Али Алиева сыграют на выезде против Уэльса.

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