Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу

Как сообщили в Казахстанской федерации футбола, главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов покидает свой пост. Трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон.

Как сообщили в Казахстанской федерации футбола, главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов покидает свой пост. Трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон.

Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством национальная команда провела 6 матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА и набрала 1 очко, сыграв вничью со сборной Норвегии. Команда потерпела пять поражений при одной ничьей, не забила ни одного гола и опустилась в третий дивизион.

Также сборную Казахстана покидает весь тренерский штаб - Владимир Паников, Гинтарас Стауче и Паулино Гранеро.

Кандидатура нового главного тренера национальной сборной по футболу рассматривается.