Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум Спорт

Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу

Как сообщили в Казахстанской федерации футбола, главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов покидает свой пост. Трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон.
Арайлым Усербаева
Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу

Как сообщили в Казахстанской федерации футбола, главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов покидает свой пост. Трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон.

Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством национальная команда провела 6 матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА и набрала 1 очко, сыграв вничью со сборной Норвегии. Команда потерпела пять поражений при одной ничьей, не забила ни одного гола и опустилась в третий дивизион. 

Главный баннер

Также сборную Казахстана покидает весь тренерский штаб - Владимир Паников, Гинтарас Стауче и Паулино Гранеро.  

Кандидатура нового главного тренера национальной сборной по футболу рассматривается.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article