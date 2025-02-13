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Спорт

Казахстанский нападающий Сатпаев удивил «Челси»

Руководство "Челси" были в восторге от игры казахстанца и предложили ему контракт.
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Казахстанский нападающий Сатпаев удивил «Челси»

По информации "Матч КЗ", нападающий из Казахстана Дастан Сатпаев в ноябре 2024 года две недели был на просмотре в "Челси". Сначала его рассмотрели в U16, потом в U19, и позже его перевели в молодежную команду U21.

В одном из матче за "Челси" U21 16-летний Дастан Сатпаев забил три гола. Руководство "Челси" были в восторге от игры казахстанца и предложили ему контракт.

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Из "Челси" в Алматы приедет тренер, и будет жить на базе "Кайрата". Он будет индивидуально работать с Дастаном Сатпаевым. В лондонском клубе возлагают большие надежды на казахстанца.

Ранее появилась информация, что победитель Лиги чемпионов продолжит тренировать сборную Казахстана.

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