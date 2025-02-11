Победитель Лиги чемпионов продолжит тренировать сборную Казахстана

Он 14 лет возглавлял "Динамо" Казань, с которым выигрывал Лигу чемпионов (2014), Клубный чемпионат мира (2014) и шесть раз чемпионат России.

Как сообщил корреспонденту sportarena.kz вице-президент КФВ Ермек Сырлыбаев, главные тренеры женской и мужской сборных Казахстана по волейболу продолжат работу в предстоящем международном сезоне.

Женской Национальной командой не первый год руководит коуч "Береля" Ришат Гилязутдинов, а мужской — Виктор Козик из "Жайыка".

Гилязутдинов является уроженцем Алматы. Он 14 лет возглавлял "Динамо" Казань, с которым выигрывал Лигу чемпионов (2014), Клубный чемпионат мира (2014) и шесть раз чемпионат России.

Виктор Козик в прошлом казахстанский волейболист, возглавлял французский "Бордо" и работал в ряде российских клубов.

Ранее мы писали, что спортсмены из ЗКО в составе сборной завоевали «золото» на Азиаде.