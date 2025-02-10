Спортсмены из ЗКО в составе сборной завоевали «золото» на Азиаде

С 7 по 17 февраля в китайском городе Харбин проходят IX Азиатские игры. Азиада проходит по таким видам спорта как шорт-трек, конькобежный спорт, фигурное катание, хоккей на льду, керлинг, лыжные виды, биатлон, лыжный альпинизм. Всего в Азиаде принимают участие 1147 спортсменов из 32 стран Азии. За Казахстан выступают 137 спортсменов.

В третий день соревнований казахстанская сборная по шорт-треку одержала триумфальную победу. Команда выиграла историческое золото в мужской эстафете на 5000 метров, обойдя в финале сборные Японии и Китая. В составе сборной выступали Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Мерсаид Жаксыбаев, Айбек Насен, Абзал Ажгалиев и Глеб Ивченко. Отметим, что Адиль Галиахметов и Абзал Ажгалиев является уроженцами ЗКО.

– Историческая золотая медаль. Мы обыграли такие страны, как Китай и Южная Корея, достойно выступили. Это показатель того, что уровень шорт-трека растет, мы обыгрываем олимпийских чемпионов. Хотелось бы, чтобы казахстанцы больше поддерживали наших спортсменов. А то всегда за летними видами следят, нам немного обидно. Посвящаем золотую медаль всем казахстанцам! Болейте за нас! Всегда поддерживайте нас! - прокомментировал победу Абзал Ажгалиев.

Ранее другая спортсменка из ЗКО Алина Ажгалиева в составе женской сборной завоевала серебряную медаль по шорт-треку.

Всего в копилке Казахстана уже девять медалей: одно «золото», пять серебряных и три бронзовых.