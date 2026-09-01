Казахстанцам предложили бесконтактный способ оплаты проезда по дорогам

АО "НК "КазАвтоЖол" предлагает пользователям платных автомобильных дорог республиканского значения использовать RFID-метки для автоматической оплаты проезда. Технология позволит сократить время прохождения пунктов взимания платы и уменьшить очереди.

- RFID-метка устанавливается на автомобиль и привязывается к его государственному регистрационному номеру и лицевому счету пользователя. При проезде система автоматически распознает транспортное средство и списывает оплату с баланса без необходимости останавливаться. RFID-метки предоставляются бесплатно. Получить и установить их можно на пунктах взимания платы на платных участках республиканских дорог. Сотрудники помогут привязать устройство к автомобилю, - сообщили в Нацкомпании.

Использование меток повышает пропускную способность пунктов оплаты и делает проезд более удобным, особенно в периоды повышенного трафика. По вопросам получения и использования RFID-меток можно обратиться в колл-центр "КазАвтоЖол" по номеру 1403.



Компания рекомендует заранее получить бесплатную метку и поддерживать положительный баланс лицевого счета, чтобы оплачивать проезд автоматически и без остановки.