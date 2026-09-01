Днем жара, ночью заморозки: какая погода ожидается на западе Казахстана 2 сентября

По данным РГП "Казгидромет", 2 сентября в Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем +33 градуса, ночью +15.

В Актюбинской области без осадков. +31 градус днем и до 8 градусов ночью. При этом, на севере и востоке региона на поверхности почвы ожидаются заморозки до +1 градуса.

До 33 градусов жары ожидается днем в Атырауской области. Ночью столбики термометров опустятся до +18 градусов.

В Мангыстауской обласит синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем +28 градусов, ночью +18.