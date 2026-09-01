Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Днем жара, ночью заморозки: какая погода ожидается на западе Казахстана 2 сентября

Синоптики прогнозируют заморозки на поверхности почвы.
gorod
Днем жара, ночью заморозки: какая погода ожидается на западе Казахстана 2 сентября
Иллюстративное фото из архива "МГ"

По данным РГП "Казгидромет", 2 сентября в Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем +33 градуса, ночью +15. 

В Актюбинской области без осадков. +31 градус днем и до 8 градусов ночью. При этом, на севере и востоке  региона на поверхности почвы ожидаются заморозки до +1 градуса. 

Главный баннер

До 33 градусов жары ожидается днем в Атырауской области. Ночью столбики термометров опустятся до +18 градусов. 

В Мангыстауской обласит синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем +28 градусов, ночью +18. 

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article