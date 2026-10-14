Казахстанцам списали миллиарды теңге ипотечных долгов: кому доступна поддержка

В Казахстане ипотечным заемщикам списали 248 млрд тенге долгов по процентам и штрафам

С 2015 года в Казахстане в рамках государственной программы рефинансирования ипотечных займов заемщикам списали 248,3 млрд тенге задолженности по процентам, комиссиям, штрафам и пене. За это время поддержкой воспользовались около 60 тысяч человек, а общий объем помощи составил 678,2 млрд тенге, передает МойГород со ссылкой на Qaz365.kz.

Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова на встрече с представителями общественных объединений и инициативных групп.

«С 2015 года меры поддержки оказаны 60 тыс. заемщиков на общую сумму 678,2 млрд тенге, в том числе указанным заемщикам списано 248,3 млрд тенге задолженности по процентам, комиссиям и неустойке. Дополнительную помощь получили 10,6 тыс. социально уязвимых заемщиков на сумму 101,2 млрд тенге. Бывшим собственникам возвращено 395 объектов жилья с баланса банков», — сообщила Абылкасымова.

Как работает программа рефинансирования

Государственную программу рефинансирования ипотечных займов запустили в 2015 году. Изначально она предназначалась для заемщиков, оформивших ипотеку в 2004–2009 годах.

Одним из основных инструментов поддержки стало рефинансирование основного долга по ставке не выше 3% годовых. При этом заемщикам могли списывать накопившуюся задолженность по процентам, комиссиям, штрафам и пене.

На реализацию программы первоначально направили 291 млрд тенге. Однако эти средства не расходуются однократно: финансирование действует по возвратному принципу. Деньги, которые банки получают от погашения ранее рефинансированных займов, вновь направляют на поддержку других заемщиков.

Благодаря этому общий объем оказанной помощи достиг 678,2 млрд тенге — в 2,3 раза больше первоначально выделенной суммы.

Кому продлили помощь и какие условия изменились

28 сентября 2026 года АРРФР внесло изменения в программу рефинансирования. В частности, срок предоставления дополнительной поддержки социально уязвимым заемщикам продлили до 1 сентября 2027 года.

По информации банков, в такой помощи по-прежнему нуждаются около 1,5 тысячи человек.

Кроме того, расширили возможности льготного рефинансирования для отдельных категорий заемщиков. Теперь комиссия сможет рекомендовать предоставление такой поддержки при одновременном соблюдении нескольких условий:

ипотечное жилье должно быть единственным у заемщика;

просрочка по кредиту должна превышать 180 дней;

остаток основного долга не должен превышать 50 млн тенге;

доходов заемщика должно быть недостаточно для обслуживания ипотеки на действующих условиях.

По словам главы АРРФР, эти изменения позволят расширить круг получателей помощи.

«Это позволит предоставить льготное рефинансирование дополнительным категориям заемщиков, в том числе лицам с инвалидностью, пенсионерам по возрасту и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью», — подчеркнула Абылкасымова.

Откуда возьмут деньги на дальнейшую поддержку

Дополнительное финансирование из государственного бюджета для реализации новых мер выделять не планируют. Помощь намерены оказывать за счет средств, поступающих от погашения ранее рефинансированных ипотечных займов.

Чтобы узнать о возможности участия в программе, заемщику необходимо обратиться в банк, в котором оформлена ипотека, подать заявление и предоставить документы, подтверждающие его финансовое и социальное положение.

Изменения в программу закреплены постановлением АРРФР от 28 сентября 2026 года.