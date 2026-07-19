Казахстанцам станет проще проверять статус в ОСМС

Министерство здравоохранения РК планирует изменить правила предоставления услуги, с помощью которой можно узнать свой статус в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Об этом сообщается на сайте ведомства. Проверить, застрахован ли человек, посмотреть периоды участия в системе и узнать, поступали ли за него взносы и отчисления, можно через портал eGov.kz. Для этого не нужно посещать государственные органы — вся информация доступна онлайн в любое удобное время.

Сейчас участниками системы ОСМС являются 17,5 миллиона жителей Казахстана. Застрахованные граждане могут бесплатно получать широкий спектр медицинских услуг. Среди них — профилактические осмотры, прием врачей, диагностика, лечение в поликлиниках и больницах, высокотехнологичная медицинская помощь, реабилитация и обеспечение лекарствами в предусмотренных законом случаях.