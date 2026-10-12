Казахстанцам вернули 5,9 млрд тенге, похищенных интернет-мошенниками

За три года число интернет-мошенничеств в стране снизилось на 40%, а их раскрываемость увеличилась на 29,9%.

За последние годы потерпевшим от киберпреступников в Казахстане удалось вернуть 5,9 миллиарда тенге. При этом за три года число интернет-мошенничеств в стране снизилось на 40%, а их раскрываемость увеличилась на 29,9%, сообщает пресс-служба Правительства РК.

Одним из ключевых инструментов борьбы с киберпреступностью стал Антифрод-центр Национального банка, благодаря работе которого удалось своевременно заблокировать более 117 миллиардов тенге. Кроме того, в стране ввели уголовную ответственность за дропперство - участие в схемах по обналичиванию и переводу денег, полученных преступным путем.

Усиление защиты персональных данных

Защиту личных сведений граждан закрепили на конституционном уровне. Для доступа к системам, содержащим банковские, медицинские и другие важные данные, теперь требуется обязательная биометрическая идентификация.

Организации обязали информировать граждан в случае утечки их данных, а в Трудовой кодекс внесли нормы об обязательном обучении сотрудников кибергигиене. Полномочия по контролю за защитой критически важных объектов цифровой инфраструктуры передали Комитету национальной безопасности (КНБ).

Какие бесплатные инструменты доступны гражданам

Для защиты личных средств и информации в Казахстане работает несколько государственных сервисов:

"Стопкредит" на eGov Mobile - инструмент добровольного отказа от оформления кредитов и микрозаймов (к 1 июня 2026 года им воспользовались уже 6,3 миллиона раз);

Сервис контроля доступа на eGov - дает возможность проверять и отзывать разрешения на обработку персональных данных;

Платформа NomadGuard - помогает выявлять фишинговые ресурсы и проверять возможные утечки сведений;

Образовательные курсы - бесплатные программы по киберграмотности на eGov и платформе CitizenSec.

Казахстанцам также напомнили о базовых мерах цифровой безопасности: не передавать никому одноразовые SMS-коды и пароли, внимательно проверять ссылки перед переходом и подключать двухфакторную аутентификацию во всех сервисах.