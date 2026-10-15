Казахстанцы стали меньше тратить на рестораны: Статистика показала неожиданные цифры

Доходы кафе и ресторанов Казахстана достигли 1,37 трлн тенге, но реальный рост упал до 3,2%. Почему замедлился общепит в Алматы и Астане?

Несмотря на рост выручки кафе и ресторанов в Казахстане, ситуация в сфере общественного питания заметно ухудшилась. Реальные темпы роста доходов заведений опустились до минимального уровня за последние шесть лет, передает МойГород со ссылкой на Data Hub.

За январь-сентябрь 2026 года кафе, рестораны и столовые Казахстана заработали 1,37 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка отрасли в денежном выражении увеличилась на 16%.

Однако за этой цифрой скрывается существенное замедление. С учетом инфляции реальные доходы предприятий общественного питания выросли всего на 3,2%. Это самый низкий показатель за последние шесть лет.

Почему кафе и рестораны зарабатывают больше, но растут медленнее?

Разница между номинальным и реальным ростом объясняется влиянием инфляции. Увеличение выручки не всегда означает, что заведения стали обслуживать больше посетителей или продавать больше блюд.

Если цены растут, общая сумма поступлений также может увеличиваться, даже когда фактические объемы услуг практически не меняются.

Для сравнения, за девять месяцев 2025 года реальный рост в сфере общественного питания составлял 15,7%. В 2026 году показатель снизился до 3,2%.

Даже в 2021 году, когда отрасль восстанавливалась после пандемийного спада, реальный рост за аналогичный период достигал 5%.

Алматы и Астана: где сильнее замедлился рост?

Наибольшее влияние на общереспубликанскую динамику оказывают Алматы и Астана. Именно в этих двух городах сосредоточена значительная часть оборота предприятий общественного питания.

На Алматы приходится 32% совокупной выручки отрасли, на Астану – еще 22%. Таким образом, две крупнейшие агломерации обеспечивают более половины доходов кафе, ресторанов и столовых Казахстана.

При этом темпы роста заметно снизились:

Алматы: с 51,9% до 5,4%.

Астана: с 22,7% до 9,8%.

Особенно заметное замедление наблюдается в Алматы, где реальный рост сократился почти в десять раз.

В Астане положительная динамика также сохранилась, однако оказалась значительно слабее прошлогодней.

Казахстанцы стали реже ходить в рестораны?

Замедление реального роста может указывать на более сдержанные расходы населения на питание вне дома. На фоне повышения стоимости жизни посещение кафе и ресторанов может становиться менее приоритетной статьей семейного бюджета.

Вместе с тем имеющаяся статистика не позволяет однозначно утверждать, что казахстанцы стали реже посещать заведения. Для такого вывода необходимы отдельные данные о количестве посетителей, заказов и среднем чеке.

Представленные показатели прежде всего свидетельствуют о том, что объем услуг общественного питания растет значительно медленнее, чем годом ранее.

Что будет с ценами в кафе и ресторанах Казахстана?

Дальнейшая ситуация будет зависеть от покупательной способности населения, цен на продукты питания, аренды помещений и других расходов бизнеса.

При сохранении высокого ценового давления заведениям может становиться сложнее увеличивать реальные объемы продаж. При этом сама по себе статистика за девять месяцев не позволяет прогнозировать обязательное подорожание блюд или массовое закрытие ресторанов.

Главный итог января-сентября 2026 года заключается в том, что денежные обороты общественного питания продолжают увеличиваться, однако реальная динамика отрасли резко замедлилась.