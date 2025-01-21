Казахтелеком подключает к скоростному интернету отдаленные села Костанайской области

Казахтелеком продолжает строительство сети в сельских населенных пунктах для обеспечения жителей высокоскоростным интернетом. Так телеком-оператор построил беспроводную сеть в отдаленном селе Амангельды Костанайской области. Районный центр село Амангельды находится в 400 километрах от областного центра. Прошлой весной населенный пункт, как и другие близлежащие села, затопило талыми водами. Тогда в результате стихийного бедствия села Екидин, Кызыл Жулдыз и Колкамыс оказались в полной изоляции. Сотрудники Казахтелекома принимали оперативные меры по восстановлению связи, а также оказывали помощь

Казахтелеком продолжает строительство сети в сельских населенных пунктах для обеспечения жителей высокоскоростным интернетом. Так телеком-оператор построил беспроводную сеть в отдаленном селе Амангельды Костанайской области.

Районный центр село Амангельды находится в 400 километрах от областного центра. Прошлой весной населенный пункт, как и другие близлежащие села, затопило талыми водами. Тогда в результате стихийного бедствия села Екидин, Кызыл Жулдыз и Колкамыс оказались в полной изоляции. Сотрудники Казахтелекома принимали оперативные меры по восстановлению связи, а также оказывали помощь в эвакуации жителей. Летом для пострадавших от паводка в селе Амангельды было построено 18 новых домов. Сегодня, когда тяжелые дни позади, сельчане обустроились в новом жилье и справили новоселье, а компания подключила дома к скоростному интернету.

«В селе Амангельды мы модернизировали инфраструктуру и организовали узел передачи данных по технологии «радиомост». В результате сигнал беспроводного интернета доступен не только жителям села Амангельды, но и сельчанам из близлежащего населенного пункта Есир. Кроме того, данная модернизация дает возможность переключить пользователей услуг интернета по медным сетям на высокоскоростной беспроводной доступ», - отметил директор Костанайского ДЭСД ОДС АО «Казахтелеком» Сакен Искаков.

Жительница села Амангельды Кызжибек Молдашева и ее семья до паводка пользовались услугами Казахтелекома. После переезда в новый дом до недавнего времени они использовали мобильный интернет, который был нестабильным. По словам Кызжибек, подключить несколько устройств или же загрузить объемные файлы было невозможно.

«Когда Казахтелеком предоставил нам возможность подключения к услугам компании, сразу же подали заявку. Сейчас вечерами семья подключает несколько гаждетов одновременно, скорости достаточно. Благодарим специалистов за слаженную и качественную работу», - говорит жительница села Амангелдьды Кызжибек Молдашева.

Отметим, что беспроводной доступ к сети интернет по «радиомосту» — это альтернативное решение строительству оптической сети. На сегодня в Костанайской области по данной технологии скоростной интернет предоставляется жителям 20 сел.

Департамент по коммуникациям и

продвижению бренда АО «Казахтелеком»