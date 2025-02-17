Казахтелеком полностью переключил на оптоволокно село Алмалы в Атырауской области

В селе Алмалы, расположенном в 30 км от города Атырау и насчитывающем более 2000 жителей, телеком-оператор в январе текущего года завершил 100% переключение местных жителей на современный оптоволоконный интернет в рамках проекта «Тазарту». Ранее в Алмалы интернет предоставлялся по устаревшей медной технологии ADSL, что вызывало множество неудобств для пользователей, особенно в часы пик, когда скорость соединения значительно снижалась. Однако ситуация кардинально изменилась после активной реализации программы модернизации сетевой инфраструктуры «Тазарту», проводимой Казахтелекомом. За последние

В селе Алмалы, расположенном в 30 км от города Атырау и насчитывающем более 2000 жителей, телеком-оператор в январе текущего года завершил 100% переключение местных жителей на современный оптоволоконный интернет в рамках проекта «Тазарту».

Ранее в Алмалы интернет предоставлялся по устаревшей медной технологии ADSL, что вызывало множество неудобств для пользователей, особенно в часы пик, когда скорость соединения значительно снижалась. Однако ситуация кардинально изменилась после активной реализации программы модернизации сетевой инфраструктуры «Тазарту», проводимой Казахтелекомом. За последние три года более 230 тысяч пользователей в крупных городах успешно перешли с медных линий на оптоволоконные. В этом году проект также охватил районные центры и другие сельские населенные пункты.

Сегодня к оптической сети Казахтелекома в Алмалы подключены все государственные структуры и социальные учреждения - школа и больница. Свой выбор в пользу оптоволокна сделали уже более 160 клиентов, которые отмечают заметное улучшение качества интернета. Высокая скорость (до 500 Мб/с) и стабильное соединение стали реальностью для жителей села.

"Мы стремимся сделать оптический интернет доступным для всех, стирая цифровые границы между городом и селом. Это не просто технология, это возможность для каждого человека развиваться и получать качественные услуги. Кроме села Алмалы активные переключения с «меди» на оптоволокно проводятся в селах Акжар и Сары Озек. В 2024 году в Атырауском регионе на «оптику» были переведены свыше 4 тысяч клиентов компании и запланировано переключение более 4,5 тысяч пользователей в текущем году", отмечает директор Атырауского департамента эксплуатации сети доступа Танатар Исмагамбетов.

В планах компании на 2025 год переключить более 70 тысяч пользователей устаревших медных сетей на оптоволокно, технические специалисты Казахтелекома продолжают активно работать над модернизацией сетей инфраструктур во всех уголках Казахстана.

Департамент коммуникаций и

продвижения бренда АО «Казахтелеком»