«Казахтелеком» сделал Конаев «оптическим»

В 2024 году телеком-оператор активизировал работу в направлении расширения присутствия оптических сетей в областном центре Алматинского региона. Техническими специалистами компании завершена колоссальная работа по строительству оптической сети.В Конаеве была построена новая волоконно-оптическая сеть протяженностью 10 км, к которой успешно подключено свыше 780 государственных организаций и объектов малого и среднего бизнеса.«Мы стремимся обеспечить всех наших клиентов высокоскоростным интернетом и современными телекоммуникационными услугами. Строительство оптической сети в Конаеве — это важный

В 2024 году телеком-оператор активизировал работу в направлении расширения присутствия оптических сетей в областном центре Алматинского региона. Техническими специалистами компании завершена колоссальная работа по строительству оптической сети.

В Конаеве была построена новая волоконно-оптическая сеть протяженностью 10 км, к которой успешно подключено свыше 780 государственных организаций и объектов малого и среднего бизнеса.

«Мы стремимся обеспечить всех наших клиентов высокоскоростным интернетом и современными телекоммуникационными услугами. Строительство оптической сети в Конаеве — это важный шаг к улучшению качества связи и созданию цифровой инфраструктуры, которая отвечает современным требованиям», сообщил директор по сети доступа Объединения Дивизион «Сеть» Газинур Раимханов.

В рамках проекта «Тазарту» в августе 2024 года, в Конаеве началось строительство волоконно-оптической сети. В ходе реализации инициативы проложено 11,2 км магистрального и 66 км распределительного оптического кабеля, а также построено 2400 портов.

Все жители, ранее пользовавшиеся интернетом по технологии ADSL, а это более 1800 клиентов, в скором времени будут переключены на оптоволокно. Таким образом, город претендует на статус первого в стране «оптического» областного центра.

По данным телеком-оператора, всего в 2024 году с «меди» на «оптоволокно» переключено свыше 70 тысяч пользователей.

Департамент по коммуникациям и

продвижению бренда АО «Казахтелеком»