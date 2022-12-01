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Kazakhstan Sotheby's International Realty: в Алматы открыт региональный офис бренда № 1 элитной недвижимости

Международный, инвестиционный, миграционный потенциал частных лиц и компаний Казахстана выходит на качественно новый уровень. Агентство элитной недвижимости Kazakhstan Sotheby's International Realty - первый и единственный в стране официальный представитель бренда № 1 международных инвестиций в гостиничный бизнес и жилую недвижимость класса премиум+. Sotheby's International Realty® - экстра-сервис глобального масштаба Мировой лидер рынка элитной зарубежной недвижимости Sotheby's International Realty® основан в 1976 году. Вместе с Казахстаном сеть региональных представительств охватывает 81 стр
Marat
Kazakhstan Sotheby's International Realty: в Алматы открыт региональный офис бренда № 1 элитной недвижимости
Международный, инвестиционный, миграционный потенциал частных лиц и компаний Казахстана выходит на качественно новый уровень. Агентство элитной недвижимости Kazakhstan Sotheby's International Realty - первый и единственный в стране официальный представитель бренда № 1 международных инвестиций в гостиничный бизнес и жилую недвижимость класса премиум+.

Sotheby's International Realty® - экстра-сервис глобального масштаба

Мировой лидер рынка элитной зарубежной недвижимости Sotheby's International Realty® основан в 1976 году. Вместе с Казахстаном сеть региональных представительств охватывает 81 страну на пяти континентах. Работают 1200 офисов, сделки экстра-класса проводят 25000 сертифицированных экспертов рынка зарубежной недвижимости. Sotheby's International Realty® - эталон сервиса премиум-класса, руководствуется жесткими принципами работы:
  1. Эксклюзивные решения. На рынке элитной недвижимости нет шаблонов, стратегия для каждого клиента - уникальна.
  2. Экспертный уровень. Региональные представители демонстрируют высочайший уровень компетентности в вопросах законодательства, миграционных программ, хеджировании активов, элитной недвижимости.
  3. Интересы клиента в приоритете. Продавцу объекта home staging и маркетинговые инструменты агентства элитной недвижимости повышают предпродажную стоимость объекта. Покупатель получает ликвидный актив  с безупречной репутацией, оптимизированный инвестиционный портфель.
  4. Конфиденциальность. Утечки сведений о намерениях и сделках VIP-клиента нет.

Kazakhstan Sotheby's International Realty – инвестиции без границ

Национальные и региональные представительства применяют эффективные инструменты Sotheby's International Realty®: CRM, мультилистинг, цифровые технологии подбора зарубежной недвижимости класса премиум и de lux. Каждый клиент агентства элитной недвижимости Sotheby's получает эксклюзивную стратегию масштабирования бизнеса, миграции за инвестиции, диверсификации и хеджирования активов. В команде – топ-эксперты в области инвестиций, финансов, права, иммиграции, международных операций с высокоценными активами. Казахская компания располагает мощными ресурсами, по праву заслужила статус официального представителя символа роскоши № 1 в мире. Управляющий партнер и СЕО Kazakhstan Sotheby's International Realty Диана Алиева смело озвучивает амбициозные планы команды: стать в Казахстане лидером рынка зарубежной элитной недвижимости, глобальных инвестиций, релокации, иммиграции за инвестиции.

Комплексные решения на рынке элитной недвижимости

В топе спроса премиальные объекты в ОАЭ, Турции, Великобритании, Испании, на Мальте, в странах Карибского бассейна. Привлечение к процессу покупки элитной недвижимости Kazakhstan Sotheby's International Realty гарантирует уровень сопровождения сделки на всех этапах, достойный бренда №1. Эксперты агентства анализируют запросы покупателя, исследуют рынок, формируют шорт-лист лучших предложений, обеспечивают коммуникацию, виртуальный и офлайн-осмотр объектов. В компетенции команды Kazakhstan Sotheby's International Realty due diligence, подготовка документов, оптимизация расходов. Инвесторы уверены в ликвидности актива и юридической чистоте сделки.

Эксклюзивные инвестиционные портфели

Казахским инвесторам открыт доступ к глобальной диверсификации инвестиций с учетом политических, экономических и валютных рисков. Расширены возможности международной деловой активности, релокации семьи и бизнеса. Эксперты Kazakhstan Sotheby's International Realty предлагают компаниям, инвестиционным фондам и частным лицам сбалансированные инвестиционные портфели с краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными проектами. Масштаб инвестиций глобальный: задействованы активы в растущих рынках США, Турции, Португалии, Великобритании, других стран Европы и Азии. Пулы сочетают разные типы активов: элитная недвижимость, гостиничный бизнес, логистика, девелоперские проекты с перепродажей, обратным выкупом недвижимости, пассивным доходом.

Иммиграция за инвестиции для граждан Казахстана

Получение ВНЖ, ПМЖ и гражданства другой страны обусловлено глобальной геополитической и экономической нестабильностью. Инвесторам необходимы диверсификация рисков, «запасной аэродром», качественное образование детей. Покупка виллы на берегу океана или шале в горах для многих – материализация многолетней мотивации успешного бизнеса. Международные эксперты агентства элитной недвижимости Kazakhstan Sotheby's International Realty создают персональные миграционные решения. Стратегия выстроена филигранно, учтены все факторы:
  • сроки получения ПМЖ и гражданства;
  • условия программ, объем и формат инвестиций;
  • налогообложение и планы урбанизации в долгосрочной перспективе;
  • интересы членов семьи, климат.
Клиент получает готовое решение: ликвидные жилые и гостиничные объекты, бизнес-проекты, квалифицированное содействие в оформлении документов. Kazakhstan Sotheby's International Realty задает новый стандарт комплексного сервиса на рынке зарубежной элитной недвижимости, инвестиционных и миграционных процессов. Экспертные решения адаптированы к реальным потребностям казахских инвесторов. Алматы интегрирован в международный рынок элитной недвижимости бренда № 1.  

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