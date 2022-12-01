Kazakhstan Sotheby's International Realty: в Алматы открыт региональный офис бренда № 1 элитной недвижимости

Sotheby's International Realty® - экстра-сервис глобального масштабаМировой лидер рынка элитной зарубежной недвижимости Sotheby's International Realty® основан в 1976 году. Вместе с Казахстаном сеть региональных представительств охватывает 81 страну на пяти континентах. Работают 1200 офисов, сделки экстра-класса проводят 25000 сертифицированных экспертов рынка зарубежной недвижимости. Sotheby's International Realty® - эталон сервиса премиум-класса, руководствуется жесткими принципами работы:
- Эксклюзивные решения. На рынке элитной недвижимости нет шаблонов, стратегия для каждого клиента - уникальна.
- Экспертный уровень. Региональные представители демонстрируют высочайший уровень компетентности в вопросах законодательства, миграционных программ, хеджировании активов, элитной недвижимости.
- Интересы клиента в приоритете. Продавцу объекта home staging и маркетинговые инструменты агентства элитной недвижимости повышают предпродажную стоимость объекта. Покупатель получает ликвидный актив с безупречной репутацией, оптимизированный инвестиционный портфель.
- Конфиденциальность. Утечки сведений о намерениях и сделках VIP-клиента нет.
Kazakhstan Sotheby's International Realty – инвестиции без границНациональные и региональные представительства применяют эффективные инструменты Sotheby's International Realty®: CRM, мультилистинг, цифровые технологии подбора зарубежной недвижимости класса премиум и de lux. Каждый клиент агентства элитной недвижимости Sotheby's получает эксклюзивную стратегию масштабирования бизнеса, миграции за инвестиции, диверсификации и хеджирования активов. В команде – топ-эксперты в области инвестиций, финансов, права, иммиграции, международных операций с высокоценными активами. Казахская компания располагает мощными ресурсами, по праву заслужила статус официального представителя символа роскоши № 1 в мире. Управляющий партнер и СЕО Kazakhstan Sotheby's International Realty Диана Алиева смело озвучивает амбициозные планы команды: стать в Казахстане лидером рынка зарубежной элитной недвижимости, глобальных инвестиций, релокации, иммиграции за инвестиции.
Комплексные решения на рынке элитной недвижимостиВ топе спроса премиальные объекты в ОАЭ, Турции, Великобритании, Испании, на Мальте, в странах Карибского бассейна. Привлечение к процессу покупки элитной недвижимости Kazakhstan Sotheby's International Realty гарантирует уровень сопровождения сделки на всех этапах, достойный бренда №1. Эксперты агентства анализируют запросы покупателя, исследуют рынок, формируют шорт-лист лучших предложений, обеспечивают коммуникацию, виртуальный и офлайн-осмотр объектов. В компетенции команды Kazakhstan Sotheby's International Realty due diligence, подготовка документов, оптимизация расходов. Инвесторы уверены в ликвидности актива и юридической чистоте сделки.
Эксклюзивные инвестиционные портфелиКазахским инвесторам открыт доступ к глобальной диверсификации инвестиций с учетом политических, экономических и валютных рисков. Расширены возможности международной деловой активности, релокации семьи и бизнеса. Эксперты Kazakhstan Sotheby's International Realty предлагают компаниям, инвестиционным фондам и частным лицам сбалансированные инвестиционные портфели с краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными проектами. Масштаб инвестиций глобальный: задействованы активы в растущих рынках США, Турции, Португалии, Великобритании, других стран Европы и Азии. Пулы сочетают разные типы активов: элитная недвижимость, гостиничный бизнес, логистика, девелоперские проекты с перепродажей, обратным выкупом недвижимости, пассивным доходом.
Иммиграция за инвестиции для граждан КазахстанаПолучение ВНЖ, ПМЖ и гражданства другой страны обусловлено глобальной геополитической и экономической нестабильностью. Инвесторам необходимы диверсификация рисков, «запасной аэродром», качественное образование детей. Покупка виллы на берегу океана или шале в горах для многих – материализация многолетней мотивации успешного бизнеса. Международные эксперты агентства элитной недвижимости Kazakhstan Sotheby's International Realty создают персональные миграционные решения. Стратегия выстроена филигранно, учтены все факторы:
- сроки получения ПМЖ и гражданства;
- условия программ, объем и формат инвестиций;
- налогообложение и планы урбанизации в долгосрочной перспективе;
- интересы членов семьи, климат.