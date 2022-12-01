Kazakhstan Sotheby's International Realty: в Алматы открыт региональный офис бренда № 1 элитной недвижимости

Международный, инвестиционный, миграционный потенциал частных лиц и компаний Казахстана выходит на качественно новый уровень. Агентство элитной недвижимости Kazakhstan Sotheby's International Realty - первый и единственный в стране официальный представитель бренда № 1 международных инвестиций в гостиничный бизнес и жилую недвижимость класса премиум+. Sotheby's International Realty® - экстра-сервис глобального масштаба Мировой лидер рынка элитной зарубежной недвижимости Sotheby's International Realty® основан в 1976 году. Вместе с Казахстаном сеть региональных представительств охватывает 81 стр