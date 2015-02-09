"Казахмыс" выплатит компенсации семьям погибших при крушении Ан-2 в размере средней заработной платы за 10 лет, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу корпорации. aircrash2 "Не дожидаясь окончательного расследования и выводов правительственной комиссии по поводу аварии самолета АН-2, ТОО "Корпорация Казахмыс" приняла решение о выплате компенсаций. Согласно коллективному договору между работодателем, работниками и профсоюзом семьям сотрудников корпорации, потерявших в результате несчастного случая на производстве кормильца будет выплачена разовая компенсация в размере средней заработной платы за десять лет", - говорится в сообщении. Кроме того, несовершеннолетние члены семей погибших сотрудников корпорации будут получать ежемесячное возмещение ущерба до своего совершеннолетия. Как отмечается, Асем Шаяхметовой также будет произведена компенсационная выплата, размер которой будет определен после окончания курса лечения и реабилитации. "Компания возьмет на себя оплату всех затрат, связанных с лечением и прохождением курса реабилитации. Кроме того, ей будет выплачиваться добровольное ежемесячное пособие в размере 750 тысяч тенге во время лечения и прохождения всего курса реабилитации", - отмечается в информации корпорации. Компания оплачивает с первого дня лечения Асем Шаяхметовой проживание ее родителей в Астане. Принято решение о предоставлении за счет компании арендного жилья родным Асем на весь период лечения и реабилитации. Ранее компания взяла на себя все расходы по организации и проведению похорон. Напомним, трагедия произошла 20 января в 15.40 в районе рудника "Шатырколь". На борту самолета находились семь человек, в том числе трое членов экипажа. Единственной выжившей оказалась Асем Шаяхметова. Погибли трое сотрудников компании "Казахмыс": директор департамента технического развития Г.Т. Толеубаев, главный механик ПО "Балхашцветмет" Е.Б. Ибраев и начальник отдела технического и инвестиционного планирования ПО "Балхашцветмет" У.Х. Есмаганбетова, а также командир Ан-2 В.Г. Клюшев, второй пилот Ан-2 В.П. Савельев и бортмеханик В.И. Литвинов. Следствие рассматривает разные версии, в том числе неисправное техническое состояние воздушного судна и человеческий фактор. Для расследования происшествия создана специальная комиссия. Результаты расследования обещают огласить через 2-3 месяца.