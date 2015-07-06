Казахстан празднует День столицы

Фото с сайта 3.astana-bilim.kz Казахстан 6 июля отмечает государственный праздник - День столицы. Астане исполнилось 17 лет, сообщает Tengrinews.kz. 20 октября 1997 года столица Казахстана была перенесена из Алматы в Астану, которая на тот момент называлась Акмолой. Такое решение Верховный совет Казахстана принял 6 июля 1994 года. Кроме того, эта дата совпадает с днем рождения Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который в этом году празднует 75-летие. В Казахстане мероприятия, приуроченные к Дню столицы, начались в конце июня. Официальный старт празднованию дал Президент Казахстана 4