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Казахстан празднует День столицы

Фото с сайта 3.astana-bilim.kz Казахстан 6 июля отмечает государственный праздник - День столицы. Астане исполнилось 17 лет, сообщает Tengrinews.kz. 20 октября 1997 года столица Казахстана была перенесена из Алматы в Астану, которая на тот момент называлась Акмолой. Такое решение Верховный совет Казахстана принял 6 июля 1994 года. Кроме того, эта дата совпадает с днем рождения Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который в этом году празднует 75-летие. В Казахстане мероприятия, приуроченные к Дню столицы, начались в конце июня. Официальный старт празднованию дал Президент Казахстана 4
Marat
Казахстан празднует День столицы
Фото с сайта 3.astana-bilim.kz
Фото с сайта 3.astana-bilim.kz
 Фото с сайта 3.astana-bilim.kz Казахстан 6 июля отмечает государственный праздник - День столицы. Астане исполнилось 17 лет, сообщает Tengrinews.kz. 20 октября 1997 года столица Казахстана была перенесена из Алматы в Астану, которая на тот момент называлась Акмолой. Такое решение Верховный совет Казахстана принял 6 июля 1994 года. Кроме того, эта дата совпадает с днем рождения Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который в этом году празднует 75-летие. В Казахстане мероприятия, приуроченные к Дню столицы, начались в конце июня. Официальный старт празднованию дал Президент Казахстана 4 июля с поднятия Государственного флага. В этом году в честь дня рождения Астаны в городе запланировано более 70 мероприятий, большинство из которых будут проходить на открытых площадках города. Так, 5 июля на реке Есиль прошло уникальное мультимедийное пиротехническое лазерное шоу "Нурлы Есиль", в ходе которого танцоры под звуки симфонического оркестра выступили на водной сцене. Череда праздничных событий ко Дню столицы завершится 6 июля грандиозным фейерверком сразу с трех точек города - набережной реки Есиль, площади у ТРЦ "Хан Шатыр" и сквера на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Пушкина.

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