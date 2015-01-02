С 1 января 2015 года вступил в силу договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), подписанный Россией, Беларусью и Казахстаном. Как напоминает РИА Новости, на территории союза начинают действие четыре ключевые экономические свободы: свобода движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Кроме того, страны-участники договора взяли на себя обязательства осуществлять согласованную политику в ключевых отраслях экономики: в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте.
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Согласно договоренностям стран-участниц, в 2016 году должен быть создан общий фармацевтический рынок, к 2019 году - общий рынок электроэнергии, к 2025 году - рынок нефти, газа и нефтепродуктов.
На территории ЕАЭС будет действовать доступ к гарантированной государством бесплатной медицине и к социальному обеспечению. Это означает, что лица, приехавшие, например, из Казахстана в Россию, получат такую же медицинскую помощь, как и россияне. Аналогично россияне "не пропадут" ни в Беларуси, ни в Казахстане, ни в Армении. Равные права всех жителей ЕАЭС распространяются также на получение мест в детских садах, на учебу в школах, вузах и так далее, отмечает Росбалт
.
Впрочем, договоренности по единой пенсионной ставке пока нет, поскольку во всех государствах ЕАЭС она разная. Однако в какой бы из стран ни работал трудовой мигрант, стаж, заработанный в любой стране союза, ему засчитывается. Такая мера, во-первых, позволит решить вопрос дефицита кадров и снять проблему получения гражданства в новой стране проживания.
Таким образом, завершается формирование крупнейшего общего рынка на пространстве СНГ в 170 миллионов человек, который станет новым мощным центром экономического развития. Впервые с советских времен экономики всех трех стран начинают жить по единым законам.
Штаб-квартира Евразийской комиссии будет находиться в Москве, финансовый регулятор - в Алматы, а суд ЕАЭС будет расположен в Минске. Беларусь также получила право председательства в экономическом союзе в 2015 году.
Со 2 января 2015 года полноправным членом ЕАЭС становится Армения. Однако для нового члена предусмотрены переходные периоды от года до восьми лет для приведения в соответствие с действующими в союзе ставок импортных таможенных пошлин, технических регламентов, правил перемещения товаров, а так же фитосанитарных и ветеринарных норм.
В конце декабря 2014 года договор о присоединении к ЕАЭС подписал и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Окончательно присоединиться к ЕАЭС и открыть свои границы Кыргызстан планирует в мае 2015 года. В новом году в Евразийский экономический союз также могут вступить Таджикистан и Узбекистан. Об этом "Русской службе новостей
" на днях сообщил российский сенатор Игорь Морозов.
Согласно условиям договора, Евразийский экономический союз открыт для вступления других государств, разделяющих его цели и принципы, на согласованных странами-участницами условиях.
Идею евразийской экономической интеграции в 1994 году выдвинул Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. На переговоры, согласование многочисленных деталей, решение то и дело возникающих проблем ушло фактически 20 лет.
"Договор имеет действительно эпохальное историческое значение. По сути, мы формируем крупнейший единый рынок на пространстве СНГ с огромным производственным, научным и технологическим потенциалом, колоссальными природными ресурсами", - заявил президент России Владимир Путин.
Стоит отметить, что немало экспертов пророчат ЕАЭС быстрый крах. Однако, если верить социологическим опросам, проведенным в странах-участницах, создание нового объединения на постсоветском пространстве большинство населения приветствует, хотя и не вполне понимает, что оно сулит простому смертному.
Говорить о создании единой валюты в рамках ЕАЭС пока еще рано. Да и нужна ли она в условиях резкого падения курса российского рубля и цен на нефть и полной туманности перспектив на финансовом рынке. Это большой вопрос.
Следует констатировать, что ЕАЭС начинает свою работу в крайне сложных политических, экономических и финансовых условиях, и успех его во многом зависит от России - ее внешней политики и экономических, технологических и финансовых возможностей. Ведь на Россию, в конце концов, приходится порядка 80 процентов экономического потенциала ЕАЭС.