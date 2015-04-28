Казахстанца осудили за участие в вооруженном конфликте на Украине

Гражданина Казахстана, воевавшего в рядах армии самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), осудили в Атырау. Об этом ИА Новости-Казахстан сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда. фото с сайта www.nur.kz «Как установлено в суде, в мае 2014 года А. Урашев решил выехать на Украину и воевать в рядах самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. С этой целью он через интернет нашел людей, набиравших добровольцев в ряды ополчения. Договорившись с ними о вступлении в ряды ополчения ДНР, в июле 2014 года на поезде он выехал в город Астрахань (РФ), далее рейсовым автобусом