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Казахстанца осудили за участие в вооруженном конфликте на Украине

Гражданина Казахстана, воевавшего в рядах армии самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), осудили в Атырау. Об этом ИА Новости-Казахстан сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда. фото с сайта www.nur.kz «Как установлено в суде, в мае 2014 года А. Урашев решил выехать на Украину и воевать в рядах самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. С этой целью он через интернет нашел людей, набиравших добровольцев в ряды ополчения. Договорившись с ними о вступлении в ряды ополчения ДНР, в июле 2014 года на поезде он выехал в город Астрахань (РФ), далее рейсовым автобусом
Marat
Казахстанца осудили за участие в вооруженном конфликте на Украине
Гражданина Казахстана, воевавшего в рядах армии самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), осудили в Атырау. Об этом ИА Новости-Казахстан сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда.
фото с сайта www.nur.kz
фото с сайта www.nur.kz
фото с сайта www.nur.kz «Как установлено в суде, в мае 2014 года А. Урашев решил выехать на Украину и воевать в рядах самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. С этой целью он через интернет нашел людей, набиравших добровольцев в ряды ополчения. Договорившись с ними о вступлении в ряды ополчения ДНР, в июле 2014 года на поезде он выехал в город Астрахань (РФ), далее рейсовым автобусом приехал в город Ростов-на-Дону, где встретился с нужными людьми и перешел добровольно в ряды ополчения. С целью сокрытия своих анкетных данных, взял позывное имя «РАШ», — говорится в сообщении суда. Также сообщается, что 14 июля 2014 года У.А. в составе взвода добровольцев пересек российско-украинскую государственную границу. В Донецке проходил курс первоначальной военной подготовки. «По окончании военной подготовки исполнял разные задания руководителей вооруженных сил ДНР. Научившись обращению с зенитной установкой «ЗУ-23С» и «Стрела-2», производил выстрелы из зенитной установки по беспилотному летательному объекту», — поясняется в сообщении. «Суд всесторонне и объективно рассмотрев дело, исследовав все доказательства, признал подсудимого У.А. виновным в участии в вооруженных конфликтах и боевых действиях (статья 162-1, часть 1) на территории иностранного государства и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы», — резюмируется в пресс-релизе суда. Ранее за подобное на пять лет колонии строгого режима был осужден казахстанец Евгений Вдовенко, отправившийся воевать в Донбасс на стороне армии ДНР.   Источник: nur.kz
суд Украина ДНР

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