Иллюстративное фото из архива МГ Разработать четкие и понятные процедуры «О банкротстве физических лиц» поручил глава государства еще в 2015 году. Этому поспособствовали факты, когда у людей накапливались долги, и они доходили до самоубийства. Эта проблема в основном касается ипотечных заемщиков. Они берут жилье, какое-то время за него платят, а потом лишаются своей платежеспособности. На сегодняшний день законопроект, который позволяет восстановить платежеспособность граждан, уже разработан. - Сам процесс восстановления платежеспособности человека будет состоять из двух процедур – судебная и внесудебная. Должник должен обратиться в уполномоченный орган с заявлением, чтобы к нему применили этот закон. В случае если не будет оснований для отказа, в рамках внесудебного процесса будет разрабатываться план восстановления платежеспособности. Мнения людей о новом законе, который еще даже не принят уже разделились. Одни считают закон правильным и очень рады, что долги им могут списать, а вот другие против. Чтобы не было таких мнений не было, до вступления закона в силу, людям будут разъяснить основные положения законопроекта, - рассказала главный эксперт управления по работе с задолженностью комитета госдоходов МФ РК Меруерт СИСЕМБАЕВА. По словам Мерует СИСЕМБАЕВОЙ, задолженность могут списать не только перед банком, но даже за коммунальные услуги и учебу. Специалисты заявляют, что кредиторы будут вынуждены дать возможность должнику реабилитироваться, например, списать часть долга, или основной долг оставить, а пени списать, либо по-новому рассмотреть обязательства должника. Если восстановить платежеспособность не удастся, например, у должника нет имущества или же дохода, то в этом случае вводится судебная процедура. Если же имущество есть, и после его реализации долг все равно останется, его просто спишут. При этом единственное жилье и средства на первоочередные нужды должнику оставят.