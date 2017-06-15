Иллюстративное фото из архива МГ В частности, согласно сообщению пресс-службы, с начала этого года к традиционным верованиям вернулись 170 последователей деструктивных религиозных течений. Местные власти отмечают, что свою эффективность доказали принятые меры по усилению адресности профилактической работы среди целевых групп, улучшению качества кадрового корпуса служителей религии, а также информационно-разъяснительная работа, к которой активно привлекаются авторитетные теологи из других регионов страны. Немалое внимание уделяется повышению образования и квалификации имамов. По данным областного управления по делам религий, в настоящее время 63% имамов области имеют высшее и среднее специальное религиозное образование. Кроме того, около 80 актюбинцев в настоящее время обучаются в Российском исламском институте в г. Казань и университете «Нур-Мубарак» г. Алматы, а статус актюбинского медресе был повышен до уровня колледжа. Усилить профилактику экстремизма и терроризма власти региона намерены исследованием и внедрением новых методов. Соответствующая задача в ходе заседания была поставлена акимом области Бердыбеком Сапарбаевым. Он также поручил открыть во всех районах области аналоги информационно-аналитического центра «Ансар», дислоцированного в Актобе. По словам руководителя управления по делам религий Жолдаса Калмаганбетова, схожие с центром «Ансар» организации уже созданы и результативно работают в Мугалжарском и Темирском районах.