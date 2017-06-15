Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, 13 июня в 7 .22 часов на пульт пункта пожарной связи службы пожаротушения ДЧС ЗКО поступило сообщение о том, что по адресу поселок Зачаганск, улица Мункейулы-71, в СОШ №10 в кабинете лаборатории по физике горят книги и мебельный шкаф. - Пожар в 8 .17 минут был полностью ликвидирован. Пострадавших в результате пожара нет. Площадь возгорания составила 20 квадратных метра. В тушение была задействована 1 единица техники и 6 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются. Стоит отметить, что с начала года зарегистрировано 253 пожара и 425 возгораний.