Отметим, что Атырауская область стала первой в стране, привлекшей трудовые отряды «Жасыл Ел» к археологическим раскопкам, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Фото Айдоса Каримова Об этом порталу сообщил руководитель Молодежного ресурсного центра Рафхат БОЗБАЛИЕВ. - Историкам предстоит выяснить, к какому времени относится захоронение, при каких обстоятельствах произошла смерть, а также возраст пары, - рассказал собеседник. Отметим, что в Атырауской области отряды «Жасыл Ел» участвуют теперь и в археологических раскопках. В июне начал работу первый отряд в составе 14 бойцов на территории Кызылкогинского района, в окрестностях поселка Карабау. Ребята ведут раскопки старых курганов, по предварительной разведывательной информации ,представляющих историческую ценность как стоянка караванов следовавших по Великому Шелковому пути. В июле и в августе запланированы раскопки на территории городища Сарайшык и на территории исторического памятника «Тас кешу – Керуен сарай» в Макатском районе.