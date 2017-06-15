Потребители незаконно использующие газ, нанесли ущерб «КазТрансГаз Аймак» на сумму порядка 287 млн тенге. Нужно отметить, что воришек находят, газ отрезают, но они все равно придумывают способы, чтобы снова его подключить. Тогда специалисты идут на крайние меры, и «заваривают» газовые трубы сваркой. Только в этом случае, от безысходности незаконные потребители выплачивают штраф, и дополнительно оплачивают кругленькую сумму за подключение. Только за минувшие сутки, порядка десяти человек лишилось возможности пользоваться газом. Сюда входят не только жители частного сектора, но и предприятия. 15 июня в Уральске начался месячник по массовому отключению газа у должников. Меду тем, стоит отметить, что за повторный пуск нужно будет оплатить 26 388 тенге.