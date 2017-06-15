Иллюстративное фото с сайта www.dinamo-lipetsk.ru Организаторами соревнования по спортивно-любительскому рыболовству на реке Урал стали Атырауское областное общество охотников и рыболовов и акимат города. Регистрация участников начнется в 06:00 на месте проведения соревнования. - Соревнования открытые, участие может принять любой желающий рыболов-любитель, независимо от возраста, пола и места проживания, - сообщили в региональной службе коммуникаций. – Участники соревнования должны иметь при себе удостоверение личности или свидетельство о рождении. Рыболовы до 16 лет допускаются к соревнованиям в присутствии родителей или родственников. Соревнования будут идти 5 часов, ловля рыбы частиковых пород будет осуществляться по 4 секторам, обозначенным флажками. Победители будут выбраны в следующих номинациях : за самую крупную пойманную рыбу, за первую выловленную рыбу, за максимальный суммарный вес выловленной рыбы и за точность заброса снасти в определенной на воде точки заброса. Участникам разрешено иметь с собой спиннинг, закидную и поплавочную удочки. В 11:00 на месте соревнований будут подведены итоги состязания и награждены лучшие рыболовы.