Ранее жители области, желающие открыть свой бизнес на селе, сталкивались с проблемой получения кредита, так как банки второго уровня не кредитуют сельские проекты из-за низкой ликвидности залогов. - В 2013 году по программе «Бизнес – Аймак» из местного бюджета было выделено 807 миллионов тенге для кредитования сельских предпринимателей, - сообщили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области. – Теперь любой желающий имеющий бизнес-план может получить кредит от 500 тысяч до 18 миллионов тенге сроком на 4 года под 7% годовых. За годы работы программы было профинансировано более 200 бизнес-проектов на селе и создано порядка 500 новых рабочих мест. От участников программы поступило в бюджет 50 миллионов тенге в виде налогов и получен доход от выпущенной продукции порядка 1 миллиарда тенге. В 2016 году было одобрено 55 проектов и создано 107 рабочих мест. Для этих целей были использованы возвратные средства – 100 миллионов тенге и трансферт из местного бюджета – 150 миллионов тенге. Список проектов разнообразен – любой сельский житель имеющий бизнес-план может претендовать на микрокредит для открытия СТО, магазина, стоматологического кабинета, либо любого другого объекта бизнеса на селе. В 2017 году на эти цели планируется выделить 350 миллионов тенге из местного бюджета. Ранее, глава региона Нурлан НОГАЕВ дал поручение ответственным лицам усилить работу в этом направлении, подчеркнув что глава государства в своем послании народу Казахстана отметил необходимость расширения географии микрокредитования и усовершенствования инструментов поддержки предпринимательства.Ясмина КУЖАХМЕТОВА