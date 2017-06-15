Как рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО, 13 июня в парке культуры и отдыха Уральска, 12-летний мальчик решил порыбачить без присмотра родителей. - Ребенок, поскользнувшись на мокрых бетонных плитах, упал в воду и начал тонуть, так как не умел плавать. Спасатели ДЧС ЗКО вовремя заметили мальчика и вытащили его из воды, а после посадили в лодку, - пояснили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что ежегодно в водоемах ЗКО тонет 20-30 человек. В большинстве случаев это происходит по вине самих граждан.