Иллюстративное фото из архива "МГ" - С начала текущего года в рамках реализации комплексного плана МВД по противодействию экстремизму и терроризму за совершение общеуголовных преступлений были арестованы 23 приверженца деструктивных течений. В частности, арестованные изобличены в фактах изнасилования, насильственных действиях сексуального характера, незаконном лишении свободы с целью трудовой эксплуатации, грабежах, разбойных нападениях и кражах, в том числе кражах из мечетей, - проинформировали в пресс-службе. Отмечается, что у арестованных было изъято 6 единиц оружия и боевая граната, а также большое количество бумажных и электронных носителей, содержавших информацию экстремистского характера. Также к административной ответственности за правонарушения в религиозной сфере, общественного порядка и миграционного законодательства привлечено 212 приверженцев ДРТ. Всего в Актюбинской области за год, прошедший после теракта, областным департаментом внутренних дел совместно с ДКНБ ликвидировано 20 радикальных групп, 72 приверженца деструктивных религиозных течений были арестованы и изолированы за совершение преступлений террористического, экстремистского и общеуголовного характера. Также пресечен ряд крупных каналов финансирования их противоправной деятельности. Салтанат КАРИМ