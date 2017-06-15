Один из заброшенных скверов находится в самом центре города. Рядом с ним установлен бюст Темира Масина. Большая территория заросла травой и никому до этого дела нет. - Очень живописное место, но все заросло травой. А ведь можно здесь оборудовать парк для молодежи. Поставить скамейки, сделать освещение, - говорит жительница города Айкоркем Султанова. Еще одна неухоженная территория находится возле сквера «Лепесток». Рядом расположены многоэтажные дома. Сам сквер был благоустроен уже несколько лет назад. Сейчас он стал излюбленным местом отдыха для горожан. В дни летних каникул педагоги приводят сюда детей из пришкольных лагерей. - Когда-то здесь был пустырь. Но сейчас можно поиграть с детьми и отдохнуть на природе, - отметила Нина Есжанова. В городском отделе ЖКХ отметили, что проблема заброшенных скверов будет решена. Первые шаги сделаны. - Выделены деньги на разработку ПСД по благоустройству 6 скверов. В районе Мясокомбината, сквере «Лепесток», по улице Сергея Тюленина, Темира Масина, областной детской больницы и в районе СОШ №36 по проспекту Евразия, - сообщил главный специалист городского отдела ЖКХ Орынбасар Бисенгалиев. По окончанию работ по благоустройству новые скверы будут обслуживать и убирать коммунальные службы.