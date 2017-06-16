64-летний Бернар и 58-летняя Бернадетта отправились в путешествие впервые. У них есть взрослые дети 31-летний сын и 29-летняя дочь. К сожалению, внуками дети их не наградили, вот они и решили беззаботно провести время, посмотреть на мир своими глазами, познать другие культуры и традиции. Для начала они решили, что хотят посмотреть на Российский город Владивосток и проложили маршрут через такие страны как Германия, Польша, Литва, Эстония. Затем они поехали в Россию, побывали в Санкт-Петербурге, Москве, Тамбове, Саратове и уже оттуда попали в Уральск. - В вашем городе произошла небольшая поломка автомобиля. У нас расшаталось и оторвалось багажное отделение автомобиля, видимо, это произошло из-за дорог. В России и Казахстане очень узкие дороги, это пугает, - отметили туристы.- В Уральске нам помогли найти магазин "Электрокомплект", где собственно совершенно бесплатно нам ремонтируют автомобиль. Все-таки у вас мы планируем провести сутки, а потом отправимся в Актобе, Тараз, Алматы и Балхаш. Пару дней желаем провести в Астане на ЭКСПО-2017. Мы много читали и смотрели об этом в интернете. Следующим делом отправимся в Семипалатинск, Усть-Каменогорск и снова в Россию. Дальше в Монголию, посмотрим на Улан -Батор, через Иркутск попадем во Владивосток. Мечта сбудется. После чего поедем к сыну в Австралию. Автомобиль для путешествия супругам собирал профессионал в этой сфере. - Это дорогостоящая машина, в ней есть все: где спать, питаться, мыться. Даже есть духовой шкаф для выпечки, мы не в чем не нуждаемся, находясь здесь. Нам нравится, очень уютно. Правда, созданный комфорт стоит больших денег, как наш дом во Франции, - рассказала Бернадетта. Неизгладимые впечатления на туристов произвели казахские степи. - Трудно что-то выделить, нам все очень нравиться: народ, культура, природа. Мы даже уже умеем говорить слово "Рахмет", - хвастается туристка. - Мы уже попробовали вашу национальную кухню, а по дороге едим казахстанскую картошку, клубнику и чипсы. Кроме того, французские гости отметили, что народ в Казахстане очень дружелюбный, гостеприимный и им все очень много улыбаются.