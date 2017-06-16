Супружеская пара из французского города Авиньоне путешествует уже больше месяца, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". francuzy (6) 64-летний Бернар и 58-летняя Бернадетта отправились в путешествие впервые. У них есть взрослые дети 31-летний сын и 29-летняя дочь. К сожалению, внуками дети их не наградили, вот они и решили беззаботно провести время, посмотреть на мир своими глазами, познать другие культуры и традиции. Для начала они решили, что хотят посмотреть на Российский город Владивосток и проложили маршрут через такие страны как Германия, Польша, Литва, Эстония. Затем они поехали в Россию, побывали в Санкт-Петербурге, Москве, Тамбове, Саратове и уже оттуда попали в Уральск. - В вашем городе произошла небольшая поломка автомобиля. У нас расшаталось и оторвалось багажное отделение автомобиля, видимо, это произошло из-за дорог. В России и Казахстане очень узкие дороги, это пугает, - отметили туристы.- В Уральске нам помогли найти магазин "Электрокомплект", где собственно совершенно бесплатно нам ремонтируют автомобиль. Все-таки у вас мы планируем провести сутки, а потом отправимся в Актобе, Тараз, Алматы и Балхаш. Пару дней желаем провести в Астане на ЭКСПО-2017. Мы много читали и смотрели об этом в интернете. Следующим делом отправимся в Семипалатинск, Усть-Каменогорск и снова в Россию. Дальше в Монголию, посмотрим на Улан -Батор, через Иркутск попадем во Владивосток. Мечта сбудется. После чего поедем к сыну в Австралию. Автомобиль для путешествия супругам собирал профессионал в этой сфере. - Это дорогостоящая машина, в ней есть все: где спать, питаться, мыться. Даже есть духовой шкаф для выпечки, мы не в чем не нуждаемся, находясь здесь. Нам нравится, очень уютно. Правда, созданный комфорт стоит больших денег, как наш дом во Франции, - рассказала Бернадетта. Неизгладимые впечатления на туристов произвели казахские степи. - Трудно что-то выделить, нам все очень нравиться: народ, культура, природа. Мы даже уже умеем говорить слово "Рахмет", - хвастается туристка. - Мы уже попробовали вашу национальную кухню, а по дороге едим казахстанскую картошку, клубнику и чипсы. Кроме того, французские гости отметили, что народ в Казахстане очень дружелюбный, гостеприимный и им все очень много улыбаются. francuzy (1) francuzy (2) francuzy (4) francuzy (5) francuzy (7) francuzy (8) francuzy (9) francuzy (10) francuzy (11) francuzy (12) francuzy (13) Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА  