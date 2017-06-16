На месте работают 13 человек водно-спасательного отдела ГУ "ЗРАОСО", в поисках задействовано 5 водолазов, три лодки. Стало известно, что 8-летняя Айкоркем АЛДАМЖАР посещала пришкольный детский лагерь "Айголек" пригородного села Бесікті, откуда вышла вечером 14 июня и пришла домой. Не застав никого дома, девочка пошла на улицу и потерялась. Оказалось, что родители в этот день уехали в город. Мама Айкоркем подала заявление в полицию поздним вечером, так как до последнего думала, что девочка заигралась у подруг. После происшествия, в лагере решили завести журнал, где родители должны будут расписываться во сколько, кто привел и забрал ребенка, как это и должно быть.