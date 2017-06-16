Пятый ежегодный конкурс чтецов Корана прошел в Центральной мечети "Имангали". Организатором мероприятия выступил Молодежный ресурсный центр. В ходе конкурса выбирали лучших чтецов Священного писания среди юношей, приехавших со всех районов области.-Это конкурс для нашей области уже традиционным. Думаю, что очень правильно его проводить во время священного месяца Рамазан", ведь в течение всего месяца верующим прописано молиться, и читать суры и дуа из Корана, - рассказал Рафхат БОЗБАЛИЕВ.По итогам конкурса участникам достались денежные призы: за первое место - 100 тысяч тенге, за второе - 50 тысяч, за третье - 30 тысяч. Гран-при конкурса досталось чтецу из Курмангазинского района. Парень выиграл путевку на Умру - малое паломничество в Мекку.