В конкурсе приняли участие более 50 чтецов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 9798 (9) Пятый ежегодный конкурс чтецов Корана прошел в Центральной мечети "Имангали". Организатором мероприятия выступил Молодежный ресурсный центр. В ходе конкурса  выбирали лучших чтецов Священного писания среди юношей, приехавших со всех районов области. 9798 (17) -Это конкурс для нашей области уже традиционным. Думаю, что очень правильно его проводить во время священного месяца Рамазан", ведь в течение всего месяца верующим прописано молиться, и читать суры и дуа из Корана, - рассказал Рафхат БОЗБАЛИЕВ. 9798 (12) По итогам конкурса участникам достались денежные призы: за первое место - 100 тысяч тенге, за второе - 50 тысяч, за третье - 30 тысяч. Гран-при конкурса досталось чтецу из Курмангазинского района. Парень выиграл путевку на Умру - малое паломничество в Мекку. 9798 (18) 9798 (21) (1) Камилла МАЛИК  Фото предоставлено Молодежным ресурсным центром