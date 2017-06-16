Иллюстративное фото с сайта www.goodfon.ru Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО,6 июня 19-летняя студентка педагогического коллежда г.Уральск поступила с ложными схватками в Областной перинатальный центр. - 8 июня девушка родила здоровую девочку весом 3 кг, ростом 50 см. Роды прошли без осложнений, и уже 10 июня они были выписаны из роддома в удовлетворительном состоянии, - рассказали в управлении здравоохранения ЗКО. Как стало известно, молодые родители вместе с ребенком на следующий день после выписки направились домой в поселок Муратсай Бокейординского района. В пути машина попала под дождь. В Казталовском районе, от села Жалпактал проселочная дорога затянулась, ее размыло от дождя. Между Казталовским и Жанибекским районом младенец скончался. Заместитель акима Бокейординского района Лариса КАИРГАЛИЕВА информацию подтвердила. - В пути машина попала под дождь. В Казталовском районе от села Жалпактал проселочная дорога затянулась, ее размыло от дождя. Между Казталовским и Жанибекским районом младенец скончался. По результатам экспертизы, по предварительным данным, ребенка укачало по дороге, он умер задохнувшись рвотными массами, - рассказала Лариса КАИРГАЛИЕВА. Стоит отметить, что Бокейординский район находится в 500 км от областного центра.