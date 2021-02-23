Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане продолжается кампания по иммунизации населения. На первом этапе провакцинировали порядка 20 тысяч человек. Все они поучили первую дозу российского препарата «Спутник V». Вторую дозу вакцины начали ставить 22 февраля. Ранее казахстанцам старше 65 лет прививаться от КВИ не рекомендовали. Однако, по словам главного санврача, теперь такое ограничение сняли. - Своим постановлением сняли ограничения по верхнему пределу возраста. Но необходимо перед применением вакцины для людей старшего поколения очень тщательно изучать анамнез, чтобы не было каких-то болезней текущих, - сказал Ерлан Киясов. Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля. Медики используют российскую вакцину. На сегодняшний день в Казахстан было завезено 22 тысячи доз «Спутник V». На сегодняшний день прививки уже получили порядка 20 тысяч казахстанцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.