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Происшествия

Казахстанцев призывают не покупать автомобили, временно ввезенные из Абхазии и Южной Осетии

В республику автомобили ввозят временно, а затем по доверенности продают их казахстанцам. Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента госдоходов по Мангистауской области, в Казахстане отмечается рост случаев незаконного перемещения и эксплуатации автомобилей, зарегистрированных в Абхазии и Южной Осетии. - Автомашины временно ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через российские пункты пропуска, по своему статусу являются иностранными товарами (то есть не являются товарами ЕАЭС) и находятся под таможенным контролем. Подтвержда
Дана Рахметова
Казахстанцев призывают не покупать автомобили, временно ввезенные из Абхазии и Южной Осетии
В республику автомобили ввозят временно, а затем по доверенности продают их казахстанцам.
Казахстанцев призывают не покупать автомобили, ввезенные из Абхазии и Южной Осетии
Казахстанцев призывают не покупать автомобили, ввезенные из Абхазии и Южной Осетии
Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента госдоходов по Мангистауской области, в Казахстане отмечается рост случаев незаконного перемещения и эксплуатации автомобилей, зарегистрированных в Абхазии и Южной Осетии. - Автомашины временно ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через российские пункты пропуска, по своему статусу являются иностранными товарами (то есть не являются товарами ЕАЭС) и находятся под таможенным контролем. Подтверждающим временный ввоз документом является таможенная декларация транспортного средства (ТДТС), если владельцем транспортного средства является юридическое лицо Абхазии, Южной Осетии или пассажирская таможенная декларация (ПТД), если владельцем транспортного средства являются физические лица–резиденты этих республик, - рассказали в пресс-службе ДГД. Автомобили в Казахстан ввозятся преимущественно гражданами Абхазии и России. После ввоза в страну автомобили в нарушение ограничений ЕАЭС продаются по доверенности (с правом владения, распоряжения или отчуждения). Как сообщили в ведомстве, согласно статьям Таможенного кодекса ЕАЭС временно ввезенные транспортные средства должны находиться на таможенной территории ЕАЭС в фактическом владении и пользовании декларанта (лицо осуществившее ввоз). Поэтому лица, которые ввезли и передали казахстанцам автомобили с регистрационными знаками Абхазии и Южной Осетии, а также те, кто приобрел такие транспортные средства для незаконной эксплуатации без уплаты таможенных платежей и постановки на первичный госучет, в зависимости от суммы нанесённого государству ущерба, могут быть привлечены к ответственности по статье Уголовного кодекса или КоАп РК. К слову, оба состава предусматривают кроме наказания конфискацию транспортного средства. - Мы настоятельно рекомендуем не приобретать временно ввезенные транспортные средства, стоящие на регистрационном учете в Абхазии и Южной Осетии, а также не эксплуатировать данные транспортные средства на территории Республики Казахстан без соответствующих процедур таможенного оформления и постановки на первичный учет, - отметили в ДГД Мангистауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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