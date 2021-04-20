Казахстанцев призывают не покупать автомобили, временно ввезенные из Абхазии и Южной Осетии

В республику автомобили ввозят временно, а затем по доверенности продают их казахстанцам. Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента госдоходов по Мангистауской области, в Казахстане отмечается рост случаев незаконного перемещения и эксплуатации автомобилей, зарегистрированных в Абхазии и Южной Осетии. - Автомашины временно ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через российские пункты пропуска, по своему статусу являются иностранными товарами (то есть не являются товарами ЕАЭС) и находятся под таможенным контролем. Подтвержда