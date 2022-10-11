А также не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. В Киеве прогремело несколько взрывов Фото Денис Казанський в Twitter Посольство Казахстана в Украине обратилось к гражданам РК, находящимся в стране.
- В связи с активизацией атак на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты по всей Украине, посольство РК настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок в Украину, а тех, кто пребывает в стране, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах, - говорится в сообщении.
Посольство убедительно просит граждан Казахстана по возможности покинуть территорию Украины. 10 октября в Киеве прогремело несколько взрывов. Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не оставлять укрытия. Позже Владимир Путин заявил, что Россия нанесла массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, назвав это ответом на взрывы на Крымском мосту. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.