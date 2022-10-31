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Социум

Казахстанцы не могут приобрести квадратный метр жилья на среднюю зарплату

На среднюю зарплату рядовой казахстанец может позволить только 0,76 квадратных метров в новостройке. Иллюстративное фото из архива "МГ" Такие данные озвучила аналитическая служба НПП «Атамекен». Национальный банк сообщал, что ипотечное кредитование выросло почти на 28,6% с начала года и составило 4,2 триллиона тенге. Рост обусловлен лишь увеличением стоимости жилой недвижимости. Так, с начала года первичное жильё подорожало на 10,5%, вторичное - на 16,1% и арендное - на 35,8%. Аналитики «Атамекен» пришли к выводу, что казахстанцы всё ещё не могут приобрести один квадратный метр жилья на средню
Дана Рахметова
Казахстанцы не могут приобрести квадратный метр жилья на среднюю зарплату
На среднюю зарплату рядовой казахстанец может позволить только 0,76 квадратных метров в новостройке.
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Иллюстративное фото из архива "МГ" Такие данные озвучила аналитическая служба НПП «Атамекен». Национальный банк сообщал, что ипотечное кредитование выросло почти на 28,6% с начала года и составило 4,2 триллиона тенге. Рост обусловлен лишь увеличением стоимости жилой недвижимости. Так, с начала года первичное жильё подорожало на 10,5%, вторичное - на 16,1% и арендное - на 35,8%. Аналитики «Атамекен» пришли к выводу, что казахстанцы всё ещё не могут приобрести один квадратный метр жилья на среднюю одну зарплату. При этом за среднюю зарплату они брали официальные данные - а это 322,9 тысяч тенге в сентября 2022 года.
- На среднюю зарплату рядовой казахстанец может позволить только 0,76 квадратных метров в новостройке или 0,68 квадратных метров на вторичном рынке, - отмечают в НПП.
Рынок аренды также менее доступен для казахстанцев. Если в начале года на среднюю зарплату казахстанца можно было позволить жилье в 83 квадратных метра, то в сентябре показатель упал до 70 квадратных метра. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан аренда жилье

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