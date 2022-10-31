Казахстанцы не могут приобрести квадратный метр жилья на среднюю зарплату

На среднюю зарплату рядовой казахстанец может позволить только 0,76 квадратных метров в новостройке. Иллюстративное фото из архива "МГ" Такие данные озвучила аналитическая служба НПП «Атамекен». Национальный банк сообщал, что ипотечное кредитование выросло почти на 28,6% с начала года и составило 4,2 триллиона тенге. Рост обусловлен лишь увеличением стоимости жилой недвижимости. Так, с начала года первичное жильё подорожало на 10,5%, вторичное - на 16,1% и арендное - на 35,8%. Аналитики «Атамекен» пришли к выводу, что казахстанцы всё ещё не могут приобрести один квадратный метр жилья на средню