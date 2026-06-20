Казахстанцы подали свыше 100 тысяч заявлений в первый класс

Новая система создана для того, чтобы сделать процесс зачисления детей в школы более удобным и доступным для родителей.

Государственная услуга по приему заявлений в первый класс теперь доступна на образовательной платформе OQU (oqu.edu.kz). Об этом сообщили в министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК. Новая система создана для того, чтобы сделать процесс зачисления детей в школы более удобным и доступным для родителей. Ранее в период приемной кампании из-за большого количества обращений возникали технические сложности, которые могли затруднять получение услуги.

Пилотный запуск проекта состоялся 27 мая в Астане, областях Абай и Жетысу, а также в Кызылординской и Западно-Казахстанской областях. На сегодняшний день через платформу OQU подано уже более 105 тысяч заявлений на зачисление детей в первый класс.

Для родителей процедура стала значительно проще. Войти в систему можно через инфраструктуру eGov — с помощью ЭЦП, eGov QR или логина и пароля. Благодаря интеграции с государственными информационными системами большинство данных о ребенке и родителях заполняется автоматически, поэтому загружать документы вручную больше не требуется. Достаточно выбрать школу и отправить заявление.

Заявка рассматривается в течение одного рабочего дня. Результат поступает в личный кабинет пользователя и дополнительно отправляется через SMS-сообщение. Для школ также упрощен процесс обработки заявлений: сократилось время на проверку данных, исключены лишние операции и создана единая цифровая среда взаимодействия с родителями.

Подать заявление можно на портале oqu.edu.kz или через мобильное приложение eGov Mobile.