Казахстанцы помогли девушке на коляске из Уральска попасть на турнир по танцам

17-летней Анне Фроловой с диагнозом ДЦП для поездки не хватало 250 тысяч тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Международные соревнования будут проходить с 28 ноября по 2 декабря в Германии. 2 ноября мама Анны Фроловой рассказала, что ей неравнодушные казахстанцы перечислили необходимую сумму денег, чтобы ее дочь смогла попасть на международные соревнования. - Эти деньги пойдут на оформление визы, проезд, проживание. Вы представить себе не можете, что это значит для меня. Я с нетерпением жду этого часа, надеюсь только на победу. Я долгое время мечтала об этом. Я сильная, я смогу,