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Социум

Казахстанцы помогли девушке на коляске из Уральска попасть на турнир по танцам 

17-летней Анне Фроловой с диагнозом ДЦП для поездки не хватало 250 тысяч тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Международные соревнования будут проходить с 28 ноября по 2 декабря в Германии. 2 ноября мама Анны Фроловой рассказала, что ей неравнодушные казахстанцы перечислили необходимую сумму денег, чтобы ее дочь смогла попасть на международные соревнования. - Эти деньги пойдут на оформление визы, проезд, проживание. Вы представить себе не можете, что это значит для меня. Я с нетерпением жду этого часа, надеюсь только на победу. Я долгое время мечтала об этом. Я сильная, я смогу,
Кристина Кобина
Казахстанцы помогли девушке на коляске из Уральска попасть на турнир по танцам 
17-летней Анне Фроловой с диагнозом ДЦП для поездки не хватало 250 тысяч тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Международные соревнования будут проходить с 28 ноября по 2 декабря в Германии. 2 ноября мама Анны Фроловой рассказала, что ей неравнодушные казахстанцы перечислили необходимую сумму денег, чтобы ее дочь смогла попасть на международные соревнования. - Эти деньги пойдут на оформление визы, проезд, проживание. Вы представить себе не можете, что это значит для  меня. Я с нетерпением жду этого часа, надеюсь только на победу. Я долгое время мечтала об этом. Я сильная, я смогу, - поделилась своей радостью девушка. - Спасибо всем, кто меня поддержал, я постараюсь оправдать ваши надежды. Напомним, Анна Фролова страдает ДЦП, но такой диагноз не мешает ей успешно заниматься танцами и участвовать в международных конкурсах. Для очередных соревнований ей необходимо было собрать 250 тысяч тенге. Однако такие деньги самостоятельно осилить семья не могла и попросила помощи у людей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
деньги соревнования ДЦП танцы

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