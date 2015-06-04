Казахстанцы собирают деньги на оплату штрафа парню, переодевшемуся выпускницей

Директор Центра макроэкономических исследований и бывший советник главы Нацбанка Казахстана Олжас Худайбергенов готов помочь выплатить половину от суммы штрафа, который грозит парню, переодевшемуся в девушку, чтобы сдать ЕНТ за свою подругу, сообщает NUR.KZ. Фото с сайта Tengrinews.kz Об этом Олжас Худайбергенов написал на своей странице в Facebook. «Думаю, все уже в курсе про этого студента, который стал главным романтиком года. Он учится в КБТУ. И как преподаватель этого ВУЗа готов разделить с ним штраф, который выписали ему — почти 400 т.тенге (помогу выплатить половину суммы — завтра свяжу