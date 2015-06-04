Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Казахстанцы собирают деньги на оплату штрафа парню, переодевшемуся выпускницей

Директор Центра макроэкономических исследований и бывший советник главы Нацбанка Казахстана Олжас Худайбергенов готов помочь выплатить половину от суммы штрафа, который грозит парню, переодевшемуся в девушку, чтобы сдать ЕНТ за свою подругу, сообщает NUR.KZ. Фото с сайта Tengrinews.kz Об этом Олжас Худайбергенов написал на своей странице в Facebook. «Думаю, все уже в курсе про этого студента, который стал главным романтиком года. Он учится в КБТУ. И как преподаватель этого ВУЗа готов разделить с ним штраф, который выписали ему — почти 400 т.тенге (помогу выплатить половину суммы — завтра свяжу
Marat
Казахстанцы собирают деньги на оплату штрафа парню, переодевшемуся выпускницей
Директор Центра макроэкономических исследований и бывший советник главы Нацбанка Казахстана Олжас Худайбергенов готов помочь выплатить половину от суммы штрафа, который грозит парню, переодевшемуся в девушку, чтобы сдать ЕНТ за свою подругу, сообщает NUR.KZ.
Фото с сайта Tengrinews.kz
Фото с сайта Tengrinews.kz
 Фото с сайта Tengrinews.kz
Об этом Олжас Худайбергенов написал на своей странице в Facebook. «Думаю, все уже в курсе про этого студента, который стал главным романтиком года. Он учится в КБТУ. И как преподаватель этого ВУЗа готов разделить с ним штраф, который выписали ему — почти 400 т.тенге (помогу выплатить половину суммы — завтра свяжусь). Но надеюсь все же, что его девушка будет подталкивать его к более законным способам романтики!» — написал Худайбергенов. Однако, он отметил, что «если вдруг выяснится, что дело не в безрассудной любви, а выгоде, тогда отстранюсь». «Но надеюсь, что все же дело в чувствах. Говорят, и штраф незаконен. В общем, дождемся решения суда», — отметил он. Кроме того, и другие казахстанцы в соцсетях предложили скинуться, по 100 тенге или кому сколько не жалко, чтобы насобирать нужную сумму для оплаты штрафа. Как сообщили в прокуратуре, его действия подпадают под статью уголовного кодекса, по которой ему грозит штраф 400 тысяч тенге. Однако адвокат Джохар Утебеков отмечает, что «никого никогда не карали за сдачу экзамена вместо другого абитуриента». «Горемычному Ромео вменяют незаконное приобретение официального документа, предоставляющего права (ст. 383 УК РК)… Что приобрел подозреваемый? Какой официальный документ? Какие права? Это редкий состав сам по себе. Я ни разу не слышал, чтобы кого-то за это привлекли. Иногда ловят врачей на сбыте медсправок, но не людей на их приобретении. Полиция и прокуратура Жетысая, пожалуйста, направьте свой пыл в более нужном направлении! Отстаньте от студента!!» — написал юрист на своей странице в Facebook. Напомним, в городе Жетысай Махтааральского района Южного Казахстана вместо девушки сдавать экзамен отправился ее молодой человек. Однако надевшего юбку и парик и подкрасившего глаза парня разоблачили еще на входе в центр сдачи тестирования. Позже стало известно, что молодой человек родом из Мартукского района Актюбинской области.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article