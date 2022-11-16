Казахстанец покупал у младшеклассниц обнажённые фотографии через TikTok

Ню снимки он публиковал в иностранных социальных сетях. Изображение Kon Zografos с сайта Pixabay Подозреваемого выявила прокуратура Алатауского района Алматы. 27-летний житель Актюбинской области знакомился с девочками 7 - 10 лет в TikTok (к слову, регистрация разрешена только с 13 лет). В переписке на «не мыслимые взрослые темы» он просил за вознаграждение отправлять их обнажённые фотографии и не рассказывать об этом своим родителям. Позже снимки появлялись в иностранных социальных сетях. - Действия подозреваемого предварительно квалифицированы по статье 312 часть 3 пункте 2 УК РК - изготовле