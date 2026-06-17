Суд Павлодарской области вынес максимально строгое решение в отношении отца, который систематически истязал и жестоко убил своего ребёнка.

В Павлодарской области вынесли приговор мужчине, обвиняемому в систематическом истязании и жестоком убийстве несовершеннолетней дочери. Как сообщает пресс-служба Специализированного межрайонного суда по уголовным делам, преступление было совершено в сентябре 2025 года в состоянии алкогольного опьянения.

- Прокурор просил признать его виновным и назначить по совокупности уголовных правонарушений пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Потерпевшая поддержала государственное обвинение и просила удовлетворить иск о взыскании морального вреда в размере 5 млн тенге. По совокупности уголовных правонарушений назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Гражданский иск потерпевшей удовлетворен в полном объёме, - сообщили в суде.

Осужденный проведет остаток жизни в учреждении чрезвычайной безопасности. Суд также полностью удовлетворил иск о компенсации морального вреда.

Приговор ещё не вступил в законную силу.