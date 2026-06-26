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Здоровье

Казахстанка лишилась зрения после операции по изменению цвета глаз

Один глаз полностью потерял зрительные функции, а второй перестал различать цвета.
Жулдызхан Хасангалиева
Казахстанка лишилась зрения после операции по изменению цвета глаз
Фото министерства здравоохранения РК

Алматинка захотела изменить цвет глаз и отправилась на операцию за границу, после чего у нее развились глаукома и помутнение роговицы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Из-за осложнений женщина практически потеряла зрение: один глаз полностью потерял зрительные функции, а второй перестал различать цвета. Ей присвоили инвалидность первой группы. 

Пациентка обращалась в разные клиники Казхастана и зарубежья, однако восстановить зрение никто не брался. Еднственным, кто решился на этот сложный случай, стала офтольмолог Центральной городской клинической больницы Алматы (ЦГКБ) Гульзат Абдраимова. По словам врачей, главные сложности были связаны с высоким внутриглазным давлением и риском экспульсивного кровотечения, которое могло привести к окончательной потере зрения.

Пациентке выполнили комбинированную операцию продолжительностью около двух часов: провели антиглаукомное вмешательство для снижения внутриглазного давления и трансплантацию роговицы. В итоге зрительные функции одного глаза удалось частично восстановить, внутриглазное давление - снизить.

В ведомстве отметили, что трансплантация роговицы - одна из самых сложных операций в офтальмологии. С начала года в ЦГКБ Алматы специалисты провели уже 12 таких операций. 

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