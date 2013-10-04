фото пресс-службы МО РК фото пресс-службы МО РК В Алматы состоялась ежегодная конференция НАТО по программе «Концепция оперативного потенциала», передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК. Конференция была организована совместно с Министерством обороны Республики Казахстан на базе учебного центра «Партнерство во имя мира» Военного института Сухопутных войск. В конференции приняли участие представители Австрии, Азербайджана, Армении, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Грузии, Германии, Иордании, бывшей Югославской Республики Македония, Молдовы, Мавритании, Норвегии, Сербии, Турции, Украины, Финляндии, Швеции и Черногории. Участники обменялись опытом в области проведения оценки миротворческих подразделений, обсудили вопросы военного сотрудничества в сфере миротворчества и развитие программы «Концепция оперативного потенциала». «Данное мероприятие имеет особое значение для Вооруженных Сил Казахстана в свете проведенной в этом году оценки оперативной совместимости казахстанского миротворческого батальона «Казбат» на соответствие международным стандартам, предъявляемым к миротворческим подразделениям», - уточнили в ведомстве. Напомним, в августе 2013 года эксперты НАТО в ходе проведения миротворческого учения «Степной орел-2013» на полигоне «Илийский» провели оценку «Казбата», признав батальон оперативно совместимым и готовым к участию в миротворческих операциях ООН совместно с иностранными подразделениями.