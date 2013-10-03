Берлускони передумал «свергать» правительство Италии
Фото: Filippo Monteforte / AFP Итальянский сенат подавляющим числом голосов вынес вотум доверия коалиционному правительству, возглавляемому премьер-министром Энрико Леттой, сообщает Agence France-Presse. Это произошло после того, как главный инициатор голосования, лидер партии «Народ свободы» Сильвио Берлускони, согласился поддержать главу правительства. По словам бывшего премьер-министра страны Берлускони, решение о поддержке Летты было принято в партии «не без внутренней борьбы». В итоге в «Народе свободы» посчитали, что Италии нужно «правительство, которое сможет провести структурные и институциональные реформы», передает Associated Press. До дня голосования Берлускони, напротив, выступал за вынесение вотума недоверия Летте. Тем не менее, ряд членов «Народа свободы» открыто заявили о своем несогласии с лидером партии, пишет BBC News. Они утверждали, что Италии необходимо функционирующее правительство, поэтому они проголосуют за Летту. 28 сентября пятеро министров от «Народа свободы» по инициативе Берлускони заявили о своем намерении выйти из правительства Летты. Они утверждали, что это произошло из-за внутренних противоречий: кабинет не смог договориться о повышении налоговых ставок ради сокращения бюджетного дефицита. Кроме того, Берлускони обвинял Летту в том, что из-за премьер-министра он подвергается судебным преследованиям. Энрико Летта в ответ решил вынести в парламент вопрос о доверии своему правительству. При этом утвердить отставку министров он отказался. Ему было очень важно провести голосование в кратчайшие сроки, потому что представители «Народа свободы» обещали покинуть нижнюю палату парламента в том случае, если полномочия их лидера будут досрочно прекращены. Голосование об исключении Берлускони из сената намечено на 4 октября. Сенаторские полномочия Берлускони могут быть прекращены, потому что он является фигурантом нескольких уголовных дел, по одному из которых он уже был признан виновным. В октябре 2012 года его приговорили к четырем годам тюрьмы за налоговые махинации, которые он совершил, будучи руководителем компании Mediaset. Кроме того, ему в течение пяти лет запретили занимать государственные должности. По амнистии тюремный срок для Берлускони может быть сокращен до одного года. Бывший премьер-министр Италии обжаловал приговор, однако в августе 2013 года он был утвержден верховным кассационным судом. Источник: lenta.ru