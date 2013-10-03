Иллюстративное фото с сайта ria56.ru Иллюстративное фото с сайта ria56.ru Российская региональная авиакомпания "Оренбуржье" планирует открыть регулярное сообщение с Актобе. 2 октября по маршруту был успешно выполнен технический рейс, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона. После соблюдения всех процедур авиакомпания начнет осуществлять регулярные рейсы в Актобе на универсальных двухмоторных самолетах для местных воздушных линий L-410. Самолет имеет 19 пассажирских мест. Отмечается, что компания "Оренбуржье" прошла процедуру допуска к международным полетам, а также завершила регистрацию в международной организации гражданской авиации ИКАО и международной организации авиаперевозчиков ИАТА с присвоением соответствующего кода. Авиакомпания с 1 апреля текущего года осуществляет полеты в города Орск, Самару, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Пермь, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень.