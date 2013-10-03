Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org

Переплата возникла из-за большого количества теплых дней зимой прошлого года. Так объяснил руководитель департамента агентства по регулированию естественных монополий Актюбинской области Булат ТАНАБЕРГЕНОВ.

На подогрев воды для труб отопления потратили меньше энергии, чем суровой зимой. Горожане же платили за коммунальные услуги по тарифу. АРЕМИ проверило тепловиков и решило, что деньги людям нужно вернуть. Возвращать деньги АО «Трансэнерго» будет через перерасчет по тарифам за отопление. Так, счет тепловиков в октябре будет ниже на 200-500 тенге в зависимости от квадратуры квартиры.