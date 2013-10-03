Ему помогала. В книге описывается история жизни пяти инвалидов. Булат ХАЛАКПАЕВ стал предпринимателем, Диана МАКСАТ добилась обучения в школе, Сабина ИМАНТАЕВА получает стипендию имени Назарбаева, Марат СЕЙТИМОВ из дома-интерната нашел своих родителей спустя 14 лет. Книга появилась благодаря гранту от общественного объединения «Центр поддержки парализованных граждан г. Актобе» в проекте «Талап». Сам Алибек ЕЛЕУСИЗОВ страдает тяжелым заболеванием опорно-двигательного аппарата с 12 лет. Восемь лет парень лежал без движения на одном боку, сейчас благодаря лечению начал сидеть в инвалидной коляске. К тому же парень слеп от рождения.