Иллюстративное фото с сайта cevilin.ru В Актюбинской области на приобретение вакцины против гриппа и проведение иммунизации наиболее уязвимых групп населения из местного бюджета выделено чуть менее 30 миллионов тенге. Осуществлен закуп свыше 43,5 тысячи доз вакцины французского производства «Ваксигрипп». Массовая вакцинация стартовала 1 октября и продлится до 15 ноября этого года. Бесплатно вакцину получат воспитанники детских домов, домов ребенка, школ-интернатов, постояльцы дома престарелых и медработники. Вакцинация населения против гриппа на платной основе будет проводиться во всех поликлиниках города. По данным ВОЗ, в этом эпидсезоне прогнозируется циркуляция вирусов гриппа типа А, В и других негриппозных респираторных вирусов. Циркуляция вирусов гриппа, как правило, начинается с декабря и завершается в апреле. Пик заболеваемости приходится на январь и середину февраля. Добавим, что за прошедший эпидсезон, то есть с 1 октября 2012 по 30 апреля 2013 года, в Актюбинской области было зарегистрировано 12 случаев гриппа и около 17 тысяч заболевших ОРВИ. 